Şahinbey Asım’ın neslini yetiştiriyor

EĞİTİMDE
son sıralarda yer alan Gaziantep
'te bu alandaki eksikliği gidermek amacıyla sosyal tesis ve gençlik merkezlerinde hazırlık kursları veren Şahinbey Belediyesi
'nin sağladığı imkanlarla üniversite sınavına giren bin 65 öğrenciden 855'i üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerine yerleşti. Başkan Tahmazoğlu, "Geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek gençlerimizin eğitimine katkıda bulunuyoruz" dedi. Lisans bölümlerine yerleşerek, üniversite yerleştirmelerinde yüzde 80.28'lik başarı gösterdiler. Sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde öğrencilere her kademede destek kursları veren Şahinbey Belediyesi, ücretsiz kitap dağıtımları, birebir ders anlatımları, ve motivasyon seminerleri ile sınava hazırlanan öğrencilere tam donanımlı eğitim imkanı sunuyor