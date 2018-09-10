Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Uluslararası kızkalesi turizm festivali başladı

Uluslararası kızkalesi festivali başladı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Uluslararası kızkalesi turizm festivali başladı
MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Kızkalesi Festivali başladı. Festival açılışı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde, ilçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, konuklar ile vatandaşlar katıldı. Başkan Kocamaz, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin turizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını dünyaya tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin kentin turizmdeki dışa açılan kapısı olduğunu anlatan Kocamaz, katılımcılara teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası kızkalesi turizm festivali başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN