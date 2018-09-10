MERSİN
Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Kızkalesi Turizm
Festivali başladı. Festival açılışı dolayısıyla Mersin
Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde, ilçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, konuklar ile vatandaşlar katıldı. Başkan Kocamaz, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin turizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını dünyaya tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin kentin turizmdeki dışa açılan kapısı olduğunu anlatan Kocamaz, katılımcılara teşekkür etti.