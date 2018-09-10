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Yağma suçundan aranıyordu yakalandı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Yağma suçundan aranıyordu yakalandı
ADANA polisi "nitelikli yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan M.'yi (31) kovalama sonrası yakaladı. Merkez Çukurova İlçesi, Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yıllar önce yağma olayına karışan Melek M.'ye 10 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan kadının cezası onanında hakkında yakalama çıkarıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kadının evini kaldığı evini tespit etti. Polisleri gören Melek M. kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Melek M. cezaevine götürüldü.
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Yağma suçundan aranıyordu yakalandı
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