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Bal ve çilek diyarında festival coşkusu

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Bal ve çilek diyarında festival coşkusu
ADANA'NIN Pozantı İlçesi Karakışlakçı Mahallesi'nde Geleneksel 9'uncu Bal ve Çilek Festivali yapıldı. Festivale Büyükşehir Belediye Başkanı , Pozantı kaymakamlığına vekaleten Aladağ Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İl Başkanı Fikret Yeni, İl Tarım temsilcileri, belediye meclis üyeleri, çevre mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Karakışlaçı'nın kalkınmada Toroslara rol model olacağını belirterek, "Pozantı'ya verdiğimiz 1 milyon çilek fidesinin 800 bin adedi Karakışlakçı'da dağıtıldı. Başarının asıl mimarı Karakışlakçı halkıdır" dedi. Festivalde, "En iyi bal ve çilek" üretenlere de çeşitli ödüller verildi. Ayrıca festivale katılanlara bal ile çilek ikram edildi.
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Bal ve çilek diyarında festival coşkusu
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