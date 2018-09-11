Çıraklı, ticaret krizi ve Türkiye- AB ilişkilerini değerlendirdi

YAKIN
Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı son günlerde yaşanan ve uluslararası gündemin en çok tartışılan konularından olan Amerika Birleşik Devletleri (AB
D) ile Türkiye
arasında patlak veren ticaret krizini ve buna bağlı Avrupa Birliği (AB)- Türkiye ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çıraklı, Türkiye ile ABD arasında son dönemlerde gerilen ilişkinin ticaret krizi ile yeni bir boyut kazandığına dikkat çekerek; gümrük vergilerinin karşılıklı olarak arttırılması ikili ilişkilerin uzunca süredir iyi gitmediği bir atmosferde son gelişme olarak konunun tartışılmasına vesile olduğunu belirtti. AB'nin Türkiye ile Amerika arasında yaşanan gerginliğin neresinde olduğunun da iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çıraklı, krizin AB-Türkiye ilişkilerinde bir dinamizm yarattığını, Türkiye'nin üyelik sürecine henüz bir etkisi olmasa da iki taraf arasındaki pragmatik ilişki anlayışını pekiştirdiğini vurguladı.