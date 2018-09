Öğrenci servisleri yakın takibe alındı

Geçtiğimiz yıl İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in kreşe götürülürken servis aracında unutulması sonucu yaşamını yitirmesi yeni eğitim-öğretim yılında gözleri servisçilere çevirdi. Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri üzücü olayların yaşanmaması için şimdiden harekete geçti. İki gruptan oluşan özel ekip gün içerisinde servisleri yakın takibe alacak.

HER GÜN UYGULAMA

Okul servislerin denetlenmesi için özel ekip kurduklarını belirten emniyet yetkilileri, "Her yıl olduğu gibi servis denetimi için özel ekiplerimiz var. Okulların başlamasıyla her gün uygulama yapıyorlar. Uygulama güzergahından geçmeyen servislere ise kavşaklarda bulunan ekiplerimiz denetimlerini yapıyor. Ayrıca okul önlerinde sivil denetim ekiplerimiz bulunacak ve sürekli servisleri takip edecekler" dediler. Denetimlerin sadece bunlarla sınırlı kalmadığının da altını çizen emniyet yetkilileri, "Teknolojiyi de kullanarak öğrenci servislerini takip edeceğiz. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden de faydalanacağız. Trafikte hatta yapan servis araçlarını KGYS sayesinde tespit edip cezasını yazacağız. Çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı korumak bizlerin görevidir. Ne çocuklarımızın ne de ailelerimizin canı yansın" diye konuştular.

"BİZ HAZIRIZ"

Adana Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ünsal Perçin ise Adanalı servisçiler olarak, yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını kaydetti. Perçin, "Devletimizin uygulamaya koyduğu tüm önlemleri hayata geçiriyoruz. Emniyet kemeri, okul taşıtı uyarısı, otomatik kapının şoför tarafından açılıp kapanması, okullarda çocuklarımızın indirilip bindirilmesi için yardımcı personel bulundurulması gibi servis hizmet yönetmeliğinde var olan her şey tüm esnafımız tarafından hayata geçiriliyor" dedi.



KORSANSERVİSLERE DİKKAT

Korsan servisler konusuna da dikkat çekerek velileri uyaran Başkan Perçin, "Velilerimiz, korsan servislere, seyahat plakası olmayan araçlara çocuklarını vermesinler. Çünkü çok acı olaylar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz sene yaşanan Alperen olayı hala sıcaklığını koruyor. Bu tip acı olayların tekrarlanmaması için çocuklarımızı, ehli kişilere emanet etmek lazım. Veliler, canlarından bir parça olan çocuklarını kime emanet ettiklerini dikkat etmelerini istiyoruz."