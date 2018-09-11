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Psikolog Alkan: Çocuklarda depresyona dikkat!

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Psikolog Alkan: Çocuklarda depresyona dikkat!
DEPRESYONUN yetişkinlik döneminde olduğu gibi çocukluk çağında da ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan Saygılı, depresyon geçiren çocukların, gerek okul hayatının gerekse toplumsal yaşantısının olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Depresyonun çocukların ölümüne neden olabilecek kadar ciddi ve önemli bir ruh sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Saygılı, "Küçük çocukların depresyon belirtilerinin tanınması çok zor. Ailedeki ebeveynlerden birinde depresyon olmasının, çocuklarında da depresyon görülme riskini iki kat artırıyor. Ayrıca ebeveynlerin her ikisinde de depresyon görülmesinin, çocuklarında depresyon riskini dört kata çıkartıyor. Çocuklarda depresyon kız ve erkeklerde görülme oranı aynı. Çocuklarında depresyon belirtileri gözlemleyen ebeveynlerin gecikmeden bir çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğine başvurması gerekir" dedi.
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Psikolog Alkan: Çocuklarda depresyona dikkat!
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