Tek isteği kardeşinin gözlerini görebilmek

Adana'da gözleri görmediği için kornea nakli beklerken, trafik kazası sonrası ölen kardeşinin organlarının başkalarına verilmesine razı olan abla Ayten Gök, tek isteğinin kardeşinin organlarının nakledildiği kişileri görmek olduğunu söyledi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Fanatik Galatasaraylı 18 yaşındaki İslam Gök ile kuzeni Kadir Gök (18) 6 Mayıs gecesi takımının maçını bir kafede izledikten sonra, kuzeni ile birlikte Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evlerine motosikletle dönerken İsmail Terimiz (31) ve Hakan Yavuz'un (30) bulunduğu motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İsmail Terimiz ile Hakan Yavuz olay gecesi kaldırıldığı hastanede, İslam Gök olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Oğlunun beyin ölümü gerçekleşmesinin kendisine bildirilmesinin ardından Mustafa Gök (48) hayattaki tek evladını kaybetmenin acısına rağmen onun organlarını bağışladı. Bunun üzerine doktorlar ölen genci kontrol edip iki kornea, iki böbrek ve karaciğerinin alınabileceğini tespit etti.

"KENDİME NAKİL YAPTIRMADIM"

ise yüzde 40 görmemesinden dolayı kornea nakli bekleyen abla Ayten Gök, kendisinin de kornea nakli beklediğini ancak buna rağmen kendisinden daha kötü olan hastaların görmesi için kardeşinin korneasını almadığını belirterek, "O günden sonra biz de onunla beraber öldük zaten. Organlarını bağışladık çünkü insanlar can bulsun onun parçalarını taşıyanlar mutlu olsun istedik. Ben kendim fedakarlık yapıp nakil almadım sırada bekleyen daha kötü hastalara bıraktım. Ben kendim istemedim korneaları, küçük bir kıza takmışlar sadece onu biliyoruz. Tek isteğim kardeşimin organlarını taşıyan kişileri görmek" dedi.

Gencin organları operasyonlarla alındı. Daha sonra da hastanelerle yapılan görüşmede gencin iki korneası, iki böbrek ve karaciğeri Adana ve Gaziantep'te nakil bekleyen 5 hastaya hayat verdi.