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Türkıye ferdı halter şampıyonası sona erdı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Türkıye ferdı halter şampıyonası sona erdı

NIĞDE'DE düzenlenen Türkiye Ferdi Halter Şampiyonası sona erdi. Türkiye Halter Federasyonunca, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona son gün yapılan müsabakalarla tamamlandı. Organizasyonda sporculara toplamdaki derecelerine göre madalyaları verildi. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.


KADINLARIN BÜYÜK BAŞARISI
KADINLARDA Nuray Levent (), Burcu Alıcı (), Safiye Şıvgın (), Berfin Altun (), Tuğba Arslanhan (İstanbul), Hatun Kösek (Ankara), Dilara Uçan (İstanbul), Zeynep Ergül (Ankara), Hatice Serttaş (), Tuğçe Boynueğri (Ankara), Ceren Akarsu (Kocaeli) ve Nuran Yalçın (Ankara) kilolarında dereceye girdi.

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Türkıye ferdı halter şampıyonası sona erdı
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