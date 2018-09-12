Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 82,3 milyon dolar hububat bakliyat ihracatı yapıldı

82,3 milyon dolar hububat bakliyat ı yapıldı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
82,3 milyon dolar hububat bakliyat ihracatı yapıldı
2018 yılı Ağustos ayı sektörel bazda rakamlarını değerlendiren Akdeniz ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı , olarak 2018 yılının Ağustos ayında %7'lik düşüşle 82,3 milyon dolarlık Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı gerçekleştirdiklerini ve ülke geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payın % 16 olduğunu belirtti. Arslan, bu düşüşte Kurban Bayramı tatilinin de payı olduğunu ve değerdeki bu düşüşe rağmen, ihraç edilen ürün miktarının %11 oranında arttığını ifade etti. AHBİB 2018 yılının ilk 8 ayında 703 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş oldu. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB)'nin 2018 yılı Ağustos ayı değer bazındaki ihracatını ürün gruplarına göre inceleyen Arslan, 82 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde, bakliyat ürünlerinin geçen döneme kıyasla %49 artış göstererek 26,4 milyon dolarlık değeri ve %32'lik payı ile ilk sırada yer aldığını belirtti. Sektörde 13 milyon dolarlık ihracatıyla nohut toplam ihracatın %16'sını oluşturarak ilgili dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün oldu. Bununla birlikte mercimek ve yeşil mercimek ürünlerinin ihracatında görülen artışlar ise dikkat çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
82,3 milyon dolar hububat bakliyat ihracatı yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN