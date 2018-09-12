82,3 milyon dolar hububat bakliyat ihracatı yapıldı

2018
yılı Ağustos ayı sektörel bazda ihracat
rakamlarını değerlendiren Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan
, AHBİB
olarak 2018 yılının Ağustos ayında %7'lik düşüşle 82,3 milyon dolarlık Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı gerçekleştirdiklerini ve ülke geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payın % 16 olduğunu belirtti. Arslan, bu düşüşte Kurban Bayramı tatilinin de payı olduğunu ve değerdeki bu düşüşe rağmen, ihraç edilen ürün miktarının %11 oranında arttığını ifade etti. AHBİB 2018 yılının ilk 8 ayında 703 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş oldu. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB)'nin 2018 yılı Ağustos ayı değer bazındaki ihracatını ürün gruplarına göre inceleyen Arslan, 82 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde, bakliyat ürünlerinin geçen döneme kıyasla %49 artış göstererek 26,4 milyon dolarlık değeri ve %32'lik payı ile ilk sırada yer aldığını belirtti. Sektörde 13 milyon dolarlık ihracatıyla nohut toplam ihracatın %16'sını oluşturarak ilgili dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün oldu. Bununla birlikte mercimek ve yeşil mercimek ürünlerinin ihracatında görülen artışlar ise dikkat çekti.