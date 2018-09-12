Akdeniz’in Ötesi bölümünde dört çarpıcı film

25.
Uluslararası Adana Film Festivali'nin geçen yıl başlattığı bir bölüm daha bu sene devam ediyor. "Akdeniz
'in Ötesi" bölümünde Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden dört film, Türkiye
prömiyerlerini yapacak. Adana halkı, yakın coğrafyalardan sinemacılarla soru-cevap seanslarında buluşma olanağı yakalayacak. İkisi Cannes, biri Berlin
çıkışlı filmler eşliğinde çeşitli sebeplerle köşeye sıkışmış karakterlerin direnci alkış toplayacak. Aralıksız yapılan festivalin Cannes 2018 ana yarışmasının herkesi gözyaşına boğan filmi "Yomeddine", cüzamlı Beshay ile oğlu kadar yakın bulduğu çırağı Obama
'nın ilişkisinden güç alıyor. Müzik ve kurgusunun yarattığı dille de seyirciyi Mısır
'ın farklı bölgelerinde duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor. A.B. Shawky, belki de kendi ülkesinin "Hayat Güzeldir"ine imza atıyor. Bunu yaparken aldığı risklerle de seyirciyi etkiliyor, şoka sokuyor. Samimi baba-oğul etkileşimi ile çarpan film, muhtemelen Yabancı Dilde
En İyi Film kategorisinde Mısır'ın bu seneki Oscar aday adayı olacak. Cengiz Aytmatov'un 1958 tarihli, kadına şiddeti irdeleyen romanı, Aminatou Echard'ın kendi cinsine uygulanan sansürcülüğü masaya yatırması için çıkış noktası oldu.