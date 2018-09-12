Başkan Şahin’den 4 bin çiftçiye destek

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 4 bin çiftçiye 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacak. Her çiftçiye 500 kilogram olarak verilecek tohum desteği için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ziraat Odaları arasında protokol imzalandı. Tohum desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler 21 Eylül 2018 tarihine kadar başvurarak destekten yaralanabilecek.

İMZA TÖRENİ

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen tohumluk dağıtım protokolü imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Genel Sekreter ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken de katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çiftçilerimize 4 yıldan beri katkı sağlıyoruz. Biz üretim, ekonomi ve sanayi şehriyiz ama bunlar gücünü topraktan alıyor. Bu şehrin en büyük gücü, toprağı, çiftçisi, güneşi ve toprağa dayalı sanayisidir. Artık alt yapı belediyeciliğini bitirdik, sosyal ve kültürel belediyecilik hizmetlerini yapıyoruz" dedi. 2014 yılında ilk göreve geldiğinde büyük bir kuraklık olduğunu, çiftçilere ilk desteği o yıl verdiklerini belirten Şahin, "Tarım Kredi'den aldığımız güçlü destekle örnek olduk. Bugün iddiası, hedefleri olan bir şehiriz. İmzaladığımız protokol şehir ekonomisine çok büyük faydası oluyor, küçücük bir adım şehir ekonomisine büyük katkıları olacak, hem çiftçimizin rahatlamasına hem de tarıma dayalı sanayide güçlü bir gelişime neden olacak" dedi.



50 BİN TON MAHSUL BEKLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise, "Bu verilecek tohumlarla yaklaşık 90 bin dekar alanın ekilişini hedefliyoruz. 90 bin dekardan da 45 ila 50 bin ton mahsul üretmeyi hedefliyoruz. Tabi ki en önemli şey üretim, biz burada üretimi destekliyoruz. Yerel üretim, yerel tohumları çiftçilerimize vereceğiz, bunlar un sanayicilerimizin de arzu ettiği çeşitler. Çiftçilerimiz bunu yüzde 50 desteklemeyle alacak" diye konuştu.