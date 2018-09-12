Bebeğin soy bağını değiştirmeye dava

ADANA'DA
sevgilisinden hamile kalan 17 yaşındaki B.Ö.'nün bebeğini nüfuslarına geçirdikleri ileri sürülen Mustafa
D.(44) ile Zehra
D.(40) hakkında "Çocuğun soy bağını değiştirme" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, U.H.D. adlı bebeğin devletin koruması altına alındığı, şüpheli karı-kocanın fikir ve eylem birliği içinde çocuğun soy bağını değiştirdikleri belirtildi. İddiaya göre B.Ö. Antalya
'da aşık olduğu F.Y.'den hamile kaldı. Adana
'ya dönen B.Ö. hamileliğinin 7'inci ayında Mustafa ve Zehra D ile tanıştı ve doğuracağı bebeği vermek için onlarla anlaşmaya vardı. Genç kız
, hamileliğin kalan süresinde çiftin evinde kaldı ve doğumdan sonra bebeği rızasıyla aileye verdi. U.H.D. verilen erkek bebek
, aile tarafından kendi çocuklarıymış gibi nüfusa tescil ettirildi. B.Ö. yaklaşık 2 ay sonra annelik duygusuyla evladını geri istedi. Aileden ret cevabı alan genç kız şikayetçi olunca, bebek devlet korumasına alındı. Aile hakkında dava açıldı. Hakkında takipsizlik kararı verilen B.Ö. iddianamede müşteki olarak yer aldı.