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Bebeğin soy bağını değiştirmeye dava

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
Bebeğin soy bağını değiştirmeye dava
ADANA'DA sevgilisinden hamile kalan 17 yaşındaki B.Ö.'nün bebeğini nüfuslarına geçirdikleri ileri sürülen D.(44) ile D.(40) hakkında "Çocuğun soy bağını değiştirme" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, U.H.D. adlı bebeğin devletin koruması altına alındığı, şüpheli karı-kocanın fikir ve eylem birliği içinde çocuğun soy bağını değiştirdikleri belirtildi. İddiaya göre B.Ö. Antalya'da aşık olduğu F.Y.'den hamile kaldı. 'ya dönen B.Ö. hamileliğinin 7'inci ayında Mustafa ve Zehra D ile tanıştı ve doğuracağı bebeği vermek için onlarla anlaşmaya vardı. , hamileliğin kalan süresinde çiftin evinde kaldı ve doğumdan sonra bebeği rızasıyla aileye verdi. U.H.D. verilen erkek , aile tarafından kendi çocuklarıymış gibi nüfusa tescil ettirildi. B.Ö. yaklaşık 2 ay sonra annelik duygusuyla evladını geri istedi. Aileden ret cevabı alan genç kız şikayetçi olunca, bebek devlet korumasına alındı. Aile hakkında dava açıldı. Hakkında takipsizlik kararı verilen B.Ö. iddianamede müşteki olarak yer aldı.
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Bebeğin soy bağını değiştirmeye dava
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