Adanalı girişimci Murat Şen (47) hastaların tedavi sürecinde destekleyici olarak kullanılan eşek sütü üretmek için 5 yıl önce çiftlik kurdu. Çukurova'nın tek eşek çiftliği olan ve adanı Kemal Sunal'ın filminden alan "Kadife Eşek Çiftliği" hayvanların sayısı 70'e ulaştı. Eşek sütüne Türkiye'nin her yerinden ve yurtdışından yoğun talep yağdığını belirten girişimci Murat Şen, " Müşterilerimiz doktor tavsiyesi üzerine bizden süt satın almak istiyor. Eşek sütü sabununu da güzellik merkezlerine pazarlıyoruz" dedi.

ÇİFTLİĞİN İSMİ FİLMDEN

Aynı zaman da Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı olan Murat Şen 5 yıl önce internette gördüğü eşek sütü ile ilgili araştırma yaparak, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Gölbaşı köyünde 400 metrekare kapalı alanda eşek çiftliği kurmaya karar verdi. 4 eşekle kurduğu çiftliğin adını da Kemal Sunal'ın bir filminden esinlenerek "Kadife Eşek Çiftliği" koydu. Çiğ tüketilen sütü, özellikle hastaların satın aldığı cam şişede soğuk zincirle pazarlamaya başlayan Murat Şen, "Edirne'den Van'a hatta yurtdışından müşterilerimiz var" diye konuştu.



300 GRAM SÜT

Çukurova Üniversitesi'nden bir profesörün Avrupa'da bir dergide eşek sütünün epilepsi hastalarını da iyileştirdiği yönündeki makaleden sonra çiftliklerini ziyaret ettiğini anlatan şen, "Hocanın bu hastalıkla ilgili projesi onaylanırsa eşek sütü ile tedavi üzerinde çalışmalara başlayacak. Pazar daha genişlerse çiftliğimizi büyütmeyi düşünüyoruz " dedi. Çiftlikteki hayvanların doğal beslendiklerini ifade eden Şen, şöyle konuştu: "Maliyeti fazla ve zor bir iş. Bir eşekten günde en fazla 300 gram süt alınabiliyor."



EŞEK SÜTÜ FAYDALARI

*İçeriğindeki mineraller sayesinde vücuda direnç kazandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir. *Uzmanlar; kanser, siroz, kemik erimesi gibi hastalıklarda antibakteriyel ve içerisindeki zengin mineraller sayesinde tedavi süresince bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kullanımını tavsiye ediyor. *Çocuklar için çok faydalıdır. Anne sütü ile eş değer özelliğe sahip olduğu için; bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı direnç sağlar. Kemik gelişiminde çok faydalıdır. *Astım, Bronşit , Koah, Kuru öksürük ve Boğmaca gibi kronik rahatsızlıklara kesin çözümler verdiği tıbbi olarak kanıtlanmıştır. *Yağ yakımını hızlandırır ve vücudu formda tutar, cilt hastalıklarında etkilidir. *İçerisindeki mineraller sayesinde vucut hücreleri yenileme özelliği bulunmaktadır. *Anne sütüne en yakın süt olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.