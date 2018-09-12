Gaziantep’i tenis heyecanı sardı

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16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası Gaziantep'te başladı. Gaziantep Büyükşehir
Belediyesinin kısa sürede tamamladığı tenis kompleksinde gerçekleşen turnuvanın ilk karşılaşması Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
tarafından başlatıldı. Şampiyonaya 25 ilden, 59 erkek, 41 kız sporcu katılıyor. Turnuva boyunca oynanacak 120 maçta sporcular kıyasıya rekabet edecek. Turnuva açılışında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir olarak genç nüfusu spora yönlendirmek için alt yapıya önem verdiklerini söyledi. Gaziantep'e kısa sürede modern bir tesis kazandırdıklarını anlatan Şahin, "Hükümetimizin ve Spor Toto
teşkilatının verdiği destekle bu güzel tesisi şehrimize kazandırdık. Tesisin yapımıyla ilgili arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalıştılar. Milli tenisçileri, tenis severlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. 2 bin 500 metrekare alana tenis kompleksi kurduklarını vurgulayan Başkan Şahin, komplekste; 6 adet açık tenis kordu, bir adet duvar tenisi kordu, 2'şer adet oyun ve fitness alanı, koşu yolu, dinlenme alanı, kafeterya ve süs havuzu yer aldığını söyledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tenisçilere başarı dileyen Şahin, beraberindeki heyetle tenis kompleksini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.