İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

OSMANİYE'NİN
Kadirli ilçesinde özel güvenlik görevlisi Bekir Gani
, bulduğu insan
yüzlü örümceğe evinde gözü gibi bakıyor. İnsan yüzüne benzeyen görüntüsüyle, köşeli yengeç örümceği görenleri hayrete düşürüyor. Adana
'nın Aladağ ilçesinde bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Gani çalıştığı iş yerinde bahçe sularken bir ağacın dalında Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu. Örümceği bir cam kavanoza koyan Gani, maydanoz ve et parçacıkları ile besleyerek ona gözü gibi bakıyor.