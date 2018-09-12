Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

yüzlü örümcek hayrete düşürdü

Giriş Tarihi: 12.9.2018
İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü
OSMANİYE'NİN Kadirli ilçesinde özel güvenlik görevlisi , bulduğu yüzlü örümceğe evinde gözü gibi bakıyor. İnsan yüzüne benzeyen görüntüsüyle, köşeli yengeç örümceği görenleri hayrete düşürüyor. 'nın Aladağ ilçesinde bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Gani çalıştığı iş yerinde bahçe sularken bir ağacın dalında Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu. Örümceği bir cam kavanoza koyan Gani, maydanoz ve et parçacıkları ile besleyerek ona gözü gibi bakıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN