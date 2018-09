Köse, güven tazeledi

BUGÜN NELER OLDU

Veteriner Hekimler Odası'nın 46. Olağan Seçimli Kongresi yapıldı. Başkanlığa tek aday olan Nihat Köse yeniden seçilerek güven tazeledi. Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına seçilen Nihat Köse, genel kurulun yeniden kendilerini görevlendirmesine teşekkür etti. Köse seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Ülke hayvancılığının zor durumda olduğu her gün bir yerlerden şarbon haberi geldiği, insanların pahalılık bir yana şarbon korkusuyla ete dokunamadığı, meslektaşlarımızın sorunlarının çığ gibi büyümeye devam ettiği şu günlerde aldığımız sorumluluğun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Adana Veteriner Hekimler Odası yeni yönetimi, Nihat Köse, Üzeyir Can, Erhan Ayna, Can Oral Bugan ve Şayup Ay'dan oluştu.