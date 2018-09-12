Oscar’dan kaçmadı

ADANA'DA
polis, bir evde yüklü miktarda uyuşturucu
olduğu istihbaratı üzerine söz konusu adrese gece vakti şok bir baskın gerçekleştirdi. Ekipler, narkotik detektör köpeği 'Oscar
'ın da yardımıyla evin müştemilatındaki dolaplara gizlenen tam 13 bin 100 adet 'Extacy' adlı sentetik uyuşturucu
hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 43 yaşındaki anne İ.B. ve 24 yaşındaki kızı H.B., 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı. Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Barbaros Mahallesi
'nde meydana geldi. Polis, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden zanlıların, kaldıkları evde de yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu adrese gece vakti şok bir baskın gerçekleştirdi. Narkotik detektör köpeği 'Oscar'ın da yardımıyla yapılan aramalarda; evin müştemilatındaki dolapların içine saklanan tam 13 bin 100 adet 'Extacy' adlı sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.