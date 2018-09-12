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Şimşek’te durmak yok

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Şimşek’te durmak yok
Demirspor, 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda olan Orkan Çınar ve Pote katılmadı. Antrenman istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, istasyonlardan oluşan parkurda pas ve şut çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ve şut çalışması ile sona erdi. 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletleri satışa çıktı. Kapalı tribünler 50, maraton 25, kuzey kale arkası 15, misafir 15 TL olarak belirlendi.
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