Yılda bir milyon kişi yaşamına son veriyor

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. İpek Sönmez
, intihar
girişiminin dünyada giderek arttığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütünün raporlarına göre intihar nedeniyle yılda yaklaşık 1 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini, özellikle gelişmekte olan ülkelerde intiharın daha fazla görüldüğünü kaydetti. Bugüne kadar intiharla ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde her zaman belirli risk faktörlerinin konu edildiğini vurgulayan Doç. Dr. İpek Sönmez, intihar girişimi genelde kadınlarda yüksek görülürken tamamlanmış intiharların ise erkeklerde daha yüksek görüldüğünü belirtti. Sönmez, "Genel olarak bir işte çalışıyor olmak intihara karşı koruyucu bir faktördür ve işsizlerde intihar oranı, bir işi olan gruba göre daha yüksektir. Ateşli silah kullanımının yasalarla sınırlandığı ülkelerde intihar oranları daha düşüktür" dedi.