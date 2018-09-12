Yödak onaylı 10 yeni doktora ve yüksek lisans programı açıldı

YAKIN
Doğu Üniversitesi, akademik ve mesleki kariyerde ilerlemek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak isteyenler için Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 10 yeni doktora ve yüksek lisans
programı açtı. Yeni açılan bu programlara 2018-2019
Akademik Yılı'nda ilk kez öğrenci kabul edilecek. Bölümlere ilgi duyan adaylar, 28 Eylül 2018 tarihine kadar doktora ve yüksek lisans programlarına kayıt yaptırabilecekler. YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yeni açılan yüksek lisans ve doktora programlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, girişimci, yenilikçi, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, fark yaratan, değer üreten, alanında yetkin bilim insanları ve uzmanlar yetiştirileceğini söyledi.