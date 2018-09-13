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Dezavantajlı çocuklar yat turuna katıldı

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Dezavantajlı çocuklar yat turuna katıldı
MERSİN'DE Kalkınma Bakanlığı'nca finanse edilerek Valilik koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüğünce yürütülen 'Sokakta ya da risk altındaki çocukların rehabilitasyonu' projesi kapsamında çocuklar ilk kez yat gezisi yaparak Akdeniz'in mavi koylarını gezdi. SODES Risk Altındaki Çocuklar Projesi ile Çocuk Koruma Mobil ekip elemanlarınca sosyal incelemeleri yapılan çocuklar projeye dahil edildi. SODES Projesi sayesinde ilk kez yat gezisine katılan çocuklar Silifke ilçesindeki Taşucu Mahallesi'nden Tisan'a kadar Akdeniz'in mavi koylarını eğlenerek gezdi. Proje Koordinatörü Mustafa Sarı, "Özellikle risk altında olan dar gelirli ya da parçalanmış ailelerin çocukları öncelikli olmak üzere 'de çocuk odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Mobil ekip çalışmaları yanında çocuklarımızın çocukluğunu yaşayacağı ortamları sağlamak için proje kapsamında okullarımız açılmadan gezilere hız veriyoruz" dedi.
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Dezavantajlı çocuklar yat turuna katıldı
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