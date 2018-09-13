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Hoş geldin Arven bebek

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Hoş geldin Arven bebek
GAZETEMİZİN spor muhabiri ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanvekili Bora Erdem, ikinci kez baba oldu. Bartu adında bir erkek evlat sahibi olan Bora-Yeşim Erdem çiftinin Adana Metro Hastanesi'nde Arven adını verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. İkinci çocuklarına kavuşan Erdem çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. TSYD Adana Şube Başkanı Ahmet Kurtul Çakın, Erdem çiftini hastanede ziyaret etti. Başkan Çakın, "Dünyaya gözlerini açan Arven bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyorum" dedi.
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Hoş geldin Arven bebek
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