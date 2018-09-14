Hatay yemeklerine ilgi

BU yıl 87'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki yiyecek içecek bölümünde, yöresel yemek stantları dolup taşıyor. Hatay yöresi lezzetlerinin satışa sunulduğu bölümde de fuarın açıldığı ilk günden beri kuyruklar oluşuyor. Mönüsünde; harbiye dürüm, kağıt kebabı, tepsi kebabı, Antakya döneri, kavurma, içli köfte, oruk kebabı, biberli ekmek, zeytinyağlı yaprak sarma, Halep
dolması, Antakya künefesi bulunan Hatay yemekleri standına günde ortalama 5 bin kişi geliyor. Stantta 57 kişinin çalıştığını ve her gün aynı yoğunlukla karşılaştıklarını belirten stant sahibi Seyhan Zencir, "Dört yıldır burada stant açıyoruz. Bütün ustalarımız Antakya ve Erzurum
'dan geliyor. Ustalar dışında servise yetişebilmek için de birçok çalışanımız var. En çok tercih edilen yemeklerimiz kağıt kebabı ve harbiye dürümü. Fuara gelenler yemeklerimizi tatmadan gitmiyor. İlgiden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.