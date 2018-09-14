Yeşil çatı uygulamaları üzerine fizibilite çalışması

YAKIN Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Sinem Yıldırım, kurak iklim özelliğine sahip olan KKTC
'de yeşil çatı uygulamaları üzerine bilimsel çalışma yürüttü. Yıldırım'ın Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller'in danışmanlığında yürüttükleri çalışmada, Kıbrıs'ın yarı kurak ikliminde çatı katmanları ve bitki örtüsü ile birlikte geniş yeşil çatı sisteminin kurulmasının metrekare başına yaklaşık 49 Euro'ya mal olabileceği öngörüldü. Yapılan çalışmada ayrıca, kentsel alanlardaki nüfusun sürekli olarak artmakta olduğu ve bilimsel verilere göre 2030 yılına kadar nüfusun % 61 seviyesine ulaşacağı tahmin edildiği vurgulandı.