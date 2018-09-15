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KOM’dan kaçak akaryakıt baskını

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
KOM’dan kaçak akaryakıt baskını
ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt tacirlerine önemli bir darbe daha vurdu. Yapılan istihbarat çalışmaları ışığında Nakliyatçılar Sitesi'nde kaçak akryakıt olduğunu belirleyen KOM ekipleri 3 işyerine operasyon düzenledi.

ZANLILAR SORGUDA
Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle yapılan aramada 3 işyerinde de menşei belli olmayan akaryakıt bulundu. Varil, bidon, teneke kutularda muhafaza edilen 2 bin 100 litre kaçak akaryakıta el konulurken bir işyerinin ofis bölümünde ise 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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KOM’dan kaçak akaryakıt baskını
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