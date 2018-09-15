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Müteahhitlerden konut fiyatlarında yüzde 10 indirim

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Müteahhitlerden konut fiyatlarında yüzde 10 indirim
MERSİN Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Başkanı Nesim Ekinci ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya'yı ziyaret etti. Artan döviz kurları nedeniyle maliyetlerde yaşanan büyük artışın bacasız sanayi olan inşaat sektörünü derinden etkilediğini kaydeden MERYAP Başkanı Ekinci, "Sektöre malzeme sağlayan firmalar ürünlerini ellerinde tutarak spekülasyon yapıyorlar. 6 ay öncesinden yapılan anlaşmalara dahi uyulmayarak malzeme temininde sıkıntı yaşıyoruz" dedi. AYAMDER Başkanı Vurankaya da, üye firmaların konut fiyatlarında yüzde 10 indirime gideceğini belirtti.
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Müteahhitlerden konut fiyatlarında yüzde 10 indirim
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