Oğlumu pusuya düşürdüler

Adana
'da av tüfeğiyle öldürülen Yakup Batan'ın(30) katil zanlılarının yargılaması devam ederken, annesi Meliha Batan, oğlunun G.E. adlı kızın azmettirmesiyle tuzağa düşürülüp, öldürüldüğünü ileri sürdü. Haklarında adlı kontrol kararı verilen Suça Sürüklenen Çocukların da tutuklanmasını isteyen acılı anne, " Gümüşçülük yapan oğlum G.E. adlı kızdan alacağını istediği için tuzağa düşürülüp, öldürüldü. Azmettirici kızın ve tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını istiyorum" dedi. İddialara göre, 25 Mart'ta, Gülbahçesi Mahallesi'nde çıkan kavgada Yakup Batan av tüfeği ile öldürülmüş, Özcan Özdemir tutuklanmış, R.A. (16), Ş.B. (17) ve Ö.B. (17) S.Ö ve A.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan sanıklardan Özcan Özdemir, Batan'ı kavgayı ayırmak isterken öldürdüğünü söylemişti. Duruşmaya katılan R.A. Ş.B ve Ö.B. suçlamayı kabul etmemişti. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen A.G. ve S.Ö hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. "KIZ AZMETTİRİCİ" İDDİASI
Acılı anne Meliha Batan, mahkemeye dilekçe yazarak, gümüşçülük yapan oğlunun dükkanından alışveriş yapan G.E. adlı kızdan 900 lira alacağını istediği için pusuya düşürülüp öldürüldüğünü iddia etti. Anne, davanın tanığı sıfatındaki G.E. adlı kızın "Beni rahatsız ediyor" diye azmettirmesiyle oğlunun SSÇ 'ler tarafından Özcan Özdemir'in yanına götürülüp, planlı bir cinayete kurban edildiğini öne sürdü. Anne, "Kızın ve diğer sanıkların tutuklanıp, en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. "dedi.