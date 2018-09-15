Şahinbey’den milli takıma 6 isim

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı
'nın 5 oyuncusu ile kaleci
antrenörü Ampute Milli Takım
kampına davet edildi. Şahinbeyli milliler, 24 Ekim'de Meksika'da başlayacak dünya kupasında forma giyecek. ŞAHINBEY Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı
'nın başarılı futbolcuları Fatih Karakuş, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, Mert Yıldız, İsmail Korkmaz ve Kaleci Antrenörü Ökkaş Böke Türkiye Futbol Federasyonunun Bolu
'da
yapılacak olan kampına davet edildi. 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası, 24 Ekim-5 Kasım günleri arasında Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenecek. Türkiye, F Grubu'nda ABD, Kenya ve İran ile karşılaşacak. GURURLANDIK ALINAN
davetten dolayı guru duyduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Cuma Güzel, "Takım oyuncularımızdan başarılı oyuncularından Fatih Karakuş, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, Mert Yıldız, İsmail Korkmaz ve Kaleci Antrenörü Ökkaş Böke Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi ve özellikle de Şahinbey İlçemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz"
dedi.