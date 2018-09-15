Şahinbey’den milli takıma 6 isim

BUGÜN NELER OLDU

'nın 5 oyuncusu ile kaleciantrenörükampına davet edildi.'nın başarılı futbolcuları'dayapılacak olan kampına davet edildi.davetten dolayı guru duyduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Cuma Güzel,dedi.