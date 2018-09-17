19 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı

OSMANİYE
'DE 19 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan Y.U. (43), polis tarafından yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 6 ayrı hırsızlık olayı ve "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. CEZAEVİNE KONULDU
Saklandığı adresi tespit eden polis, düzenlenen şafak operasyonu sonrasında şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.U., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Aynı operasyon kapsamında, 2 ayrı hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ve iki ayrı suçtan 1 yıl hapis cezasından aranan A.H.S. de gözaltına alındı. Her iki şahıs da cezaevine konuldu.