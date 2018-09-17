AK Parti’den öğrencilere kırtasiye malzemesi

AK Parti
ve çalışma arkadaşları, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması dolayısıyla Yarenlik Alanı'nda öğrencilere kırtasiye malzemesi, hikâye kitabı ve diğer okul malzemeleri dağıttı. Öğrenci ve velilerin büyük ilgi gösterdiği kırtasiye yardımından yüzlerce öğrenci faydalandı. Yeni eğitim döneminin tüm veli, öğrenci ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, "Parti olarak eğitim yardımlarımız aralıksız sürüyor. Yeni okullarımız sırasıyla açılmakta. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları adına çaba sarf ediyoruz. Her fırsatta da eğitime destek olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.