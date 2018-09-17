AK Parti’den Yayman’a önemli görev

AK Parti
Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 64. ve 65. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakan yardımcılığı görevini yapan Yayman, TBMM'de İnsan Hakları Komisyonunda Başkan vekilliği görevini yürütüyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra köy köy gezmesi ve yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Doç. Dr. Hüseyin Yayman, "Hatay için şimdi daha çok çalışacağım" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal
'ın yardımcılığına getirilen Yayman sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tanıtım ve Medya Başkan yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktayım. Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanım Mahir Ünal ile çalışmaktan şeref duyarım. Rabbim bizleri mahçup etmesin" açıklaması yaptı.