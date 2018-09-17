Hayme Ana Kına Konağı açıldı

Adana
'nın Merkez Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından Yavuzlar Mahallesi'nde Osmanli- Selçuklu mimarisi ile inşa ettirilen Hayme Ana Kına Konağı muhteşem törenle açıldı. Yüreğir ilçesinin ilk kına konağının açılışı AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum
ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. TEŞEKKÜR ETTİ
Hayme Ana Kına Konağı adından dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a teşekkür eden Sarıeroğlu, "Konağın içerisinde her şey düşünülmüş. Hazırlanma odalarından mescidine kadar. Fotoğraf çektirilecek alandan çocuklarımıza kadar. Adana'daki genç kardeşlerimize yakışacak bir kına konağı olmuş" diye konuştu. ANLAMLI BİR GÜN
Yüreğir'e kazandırılan eserlerde destek verenlere ve özellikle kadınlara teşekkür eden Başkan Çelikcan,"Kurbanları kınalarız, askere gidecekleri kınalarız ve evlenecek çiftleri kınalarız. Özellikle kızlarımızın o günlerinde yakınları arkadaşlarıyla sevinci ve hüznü yaşadığı anlamlı bir gün. İnşallah bizler bu eserlerle milletimize sevgi veririz" şeklinde konuştu.