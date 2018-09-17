Kutalmışoğlu Atlı Okçuluk Spor Kulübü tesisi açıldı

TARSUS Belediyesi
tarafından Kırklarsırtı Mahallesinde yaptırılan Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nün tesisi törenle hizmete açtı. Kırklarsırtı Mahalle Muhtarı Mehmet Cülük, ''En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Okçuluk tarihimizde önemli bir yeri olan ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yapılan bir spordur. Her şey Tarsus
için bilinciyle hareket eden Şevket Can
'a ve emeği geçenlere teşekkür ederim'' dedi. TEŞEKKÜR ETTİ
Yapılan tesis için Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür eden Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Veysel Durmaz, ''Türk tarihinde okçuluk çok önemli bir yere sahiptir. Yurdunun sınırlarını okla çizen bir milletiz. Allah bundan sonraki yolunu, bahtını açık ve aydın, kılıcını keskin eğlesin diliyorum'' ifadesini kullandı. BİRLİKTE YÖNETİYORUZ
Tarsus'u bütün hemşehrileriyle birlikte yönettiklerini söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'da, Tarsus Belediyesi olarak bizler Tarsus'umuzda yaşayan bütün insanlarımızla, , muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, oda ve dernek başkanlarımızla şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.