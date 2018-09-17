Limon üretimi arttı

TÜRKİYE'NİN narenciye alanındaki en önemli üretim merkezlerinden biri olan Adana
ve Mersin'de limon hasadı sürüyor. Mersin Ziraat Odası
Başkanı Mahmut Sakallı geçen yıla göre limonda yüzde 10 ila 15 civarında fazla ürün beklediklerini söyledi. Ülkedeki limon üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Mersin ile Adana'da hasat sürüyor. Mersin'de bu yıl ise 800 bin ton limon rekoltesi bekleniyor. Ulusal Turunçgil Konseyi
(UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz " Bu yıl da özellikle Çin Halk Cumhu-riyeti ve diğer uzak ülkelerin kapısını açmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var." Mersin Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı 2017'ye göre limonda yüzde 10 ila 15 civarında fazla ürün beklentisinde olduklarını söyledi. Rekolte ve ihracat rakamlarını değerlendiren Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz ise, mevsimsel şartlara bağlı erken olgunlaşma sonucunda narenciye ihracat sezonunun 1 ay erken başladığını belirtti.