Siftah yaptı

Spor Toto
1. Lig'in 5. haftasında Hatayspor'u sahasında 3-0 yenen Adana Demirspor
evinde ilk galibiyetini almanın sevincini yaşıyor. Teknik direktör Hakan Kutlu
, galip gelmelerine ve bir penaltı kaçırmalarına rağmen maçın bazı bölümlerinde sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Kaçırdıkları penaltıdan sonra takımın bir düşüş yaşadığını kaydeden Kutlu, "3-0 galip gelmemize ve bir penaltı kaçırmamıza rağmen maçın bazı bölümlerinde sıkıntılar yaşadık. Bu bölümde kalecimiz Çağlar çok önemli bir pozisyon çıkardı, takımı oyunda tuttu. İkinci golü bulduktan sonra görmek istediğimiz, özgüvenini yakalamış futbolcular vardı" dedi. ŞAMPİYONLUK İÇİN VARIZ Adana
Demirspor'un şampiyonluk için iyi oyunculardan kurulmuş bir takım olduğunu vurgulayan Kutlu, "Daha önce de böyle takımlar kurulmuş, başarılı olunamadığı için taraftarın takımın üzerinde bırakmış olduğu bir gerginlik var. Ama onlardan rica ediyorum bizlere güvensinler. Bu takım maç kazanır, kaybeder ama kesinlikle mücadeleyi bırakmaz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.