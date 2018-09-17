Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Siftah yaptı

Siftah yaptı

haftalar sonra evinde ilk galibiyetini aldı. Hatayspor’u 3 golle geçmenin sevincini yaşayan mavilacivertli ekipte moraller yerinde

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
Siftah yaptı
1. Lig'in 5. haftasında Hatayspor'u sahasında 3-0 yenen evinde ilk galibiyetini almanın sevincini yaşıyor. Teknik direktör , galip gelmelerine ve bir penaltı kaçırmalarına rağmen maçın bazı bölümlerinde sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Kaçırdıkları penaltıdan sonra takımın bir düşüş yaşadığını kaydeden Kutlu, "3-0 galip gelmemize ve bir penaltı kaçırmamıza rağmen maçın bazı bölümlerinde sıkıntılar yaşadık. Bu bölümde kalecimiz Çağlar çok önemli bir pozisyon çıkardı, takımı oyunda tuttu. İkinci golü bulduktan sonra görmek istediğimiz, özgüvenini yakalamış futbolcular vardı" dedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN VARIZ
Demirspor'un şampiyonluk için iyi oyunculardan kurulmuş bir takım olduğunu vurgulayan Kutlu, "Daha önce de böyle takımlar kurulmuş, başarılı olunamadığı için taraftarın takımın üzerinde bırakmış olduğu bir gerginlik var. Ama onlardan rica ediyorum bizlere güvensinler. Bu takım maç kazanır, kaybeder ama kesinlikle mücadeleyi bırakmaz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Siftah yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN