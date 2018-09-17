Suriye’ye yem ihracatı engellenmesin

BÖLGENİN en büyük yem üreticilerinden olan Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak
, Suriye
'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla özgürleştirilen bölgelerinin yaşam kapılarının Türkiye olduğunu belirterek, o bölgelerde hayvancılığın halkın geçiminde önemli bir paya sahip olduğunu, yurt dışına yem ihracat
ının yasaklanmasının bu bölgeleri kapsamaması gerektiğini söyledi. Bölgenin en büyük yem üretim tesislerinden olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla üretime başlayan BEŞYEM'i bünyesinde barından Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, "Unda üretimimizin büyük bölümünü ihraç etmemize rağmen ülkemizin geleceği açısından alınan her kararı destekliyoruz. Ancak yem ihracatında sadece Suriye'nin bize yakın olan bölgelerinin kapsam dışı bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.