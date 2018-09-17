ADANA
'DA 1907 yılında yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın müze kompleksi olarak restore edilmesiyle geçen yıl ziyarete açılan 68 bin 530 metrekare üzerine kurulu Müze Kompleksi'nde çalışmalar tamamlandığında arkeoloji ve mozaik müzesinin ardından tarım, sanayi ve kent müzesi de ziyaretçilerle buluşacak. Orta Doğu
'nun ve Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olan Adana Müze
Kompleksi, 1,5 yılda 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, 68 bin 530 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen müzedeki çalışmalar tamamlandığında arkeoloji, mozaik, tarım, sanayi, kent müzesi şeklinde 5 tematik müze olacağını söyledi. 2013 yılında Milli Mensucat Fabrikası'nın müze yapılması fikrinin doğduğunu ve çalışmalara başlandığını belirten Dervişoğlu, "2013 yıllından 2017'ye kadar 1'inci etap çalışması tamamlanmış, bu çalışmasının içerisinde arkeoloji ve mozaik müzesi var. "dedi. Arkeoloji Müzesi'nin 2017 yılında Dünya Müzeler Günü'nde açılışı gerçekleştirildiğini ifade eden Dervişoğlu, " Ziyaretçi sayımız 100 bini geçmiş durumda. Mozaik Müzesi'nin ise önümüzdeki günlerde açılacağını düşünüyoruz. Müzemiz tamamlandığında 5 tematik müze olacak. Bunların 1'inci etabında Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, 2'inci etabın içerisinde ise sanayi, tarım, kent müzesi ve sosyal tesisleri de içinde barındıran büyük bir kompleks oluşacak" dedi.