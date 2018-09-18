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Anamur’da heyecanı başladı

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Anamur’da fuar heyecanı başladı
MERSİN'İN Anamur İlçe Belediyesi Anamur Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 24-27 Ekim tarihleri arasında Atanur Bal Pazarında gerçekleşecek olan 5. Anamur Tarım ve Gıda ı için ilk istişare toplantısı yapıldı. Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı salonunda yapılan toplantının başkanlığını Belediye Başkanı Mehmet Türe yaptı. CNR Fuarcılık Mersin Bölge Müdürü Mustafa Başar yer satışlarının yüzde 60 oranında gerçekleştiğini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının başkanları da fuara katılımın arttırılması için düşüncelerini dile getirdi. Anamur Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü H. Niyazi Sarıoğlu, özellikle tarım ürünlerinin ön planda olacağı bir fuar olduğuna dikkat çekti.
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Anamur’da fuar heyecanı başladı
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