GGC yönetimi güven tazeledi

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Gazeteciler Cemiyeti'nin 26. genel kurulunda İbrahim Ay başkanlığındaki yönetim kurulu tek liste ile gidilen seçimde güven tazeledi. Gaziantep
Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Mehmet Ali Dim, çevre illerden gelen gazeteci cemiyetlerinin temsilcileri ile medya kuruluşu sahipleri ve gazeteciler katıldı. Kongrenin sonunda teşekkür konuşması yapan İbrahim Ay, kentte görev yapan gazetecilerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi önemli operasyonlarda görev yaptığını, gazetecilerin haklarının korunması için çaba harcadıklarını söyledi. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Orhan Akın, Bekir Şahin, Bülent Çulcuoğlu, Galip Ünlükara, Gülşah Sert, Hacı Salıcı, Hasan Kırmızıtaş, Hasan Özkal, Mehmet Boncuk, Mehmet Bora Zor, Mehmet Levent Özkurt, İsmail Şahin, Yaşar Yavuz.