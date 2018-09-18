BUGÜN NELER OLDU

, Mezitli Belediyesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Roman gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Belediye Amfitiyatro'da gerçekleştirilen Roman gecesi görülmeye değerdi. Gecede Romanlar şarkılar söyleyip, dans ederek yeteneklerini sergiledi. Roman vatandaşların kültürel bileşenleri, müzik, dans, folklor gibi çeşitli özellikleri tanıtıldığı gecede keman virtüozü İbrahim Çamlı, solist Nejla Kamaz ve Roman Saz Grubu ile birlikte Roman Dans Grubu konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Uluslararası Roman Birliği Meclis Başkanı Gajus, günümüzde Romanların daha fazla duyulur olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Tarhan'ın pozitif anlamda destek olduğunu ifade eden Federasyonu Başkan Ali Daylam, teşekkür etti.