Uzm. Dr. Şahlı lenfomaya dikkat çekti

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Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Gönül Işık Şahlı, lenfomanın türleri, hastalıkta görülen şikayetler ve tanı yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Uzm. Dr. Şahlı, "Lenfomada tedavi seçimi, hastaliğin evresine göre planlanacaği için evrelemenin doğru yapilmasi gereklidir" dedi. Şahlı, "Lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isimdir. Kanser
ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Malignlenfoid hücreler de normal lenfositler gibi lenf düğümü, dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda çoğalır. Lenfoma; Hodgkinlenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır. Lenfoma tedavisi radyoterapi ve kemoterapi ile yapılmalıdır" dedi.