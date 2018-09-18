Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yörüklerin göç hazırlığı

Yörüklerin göç hazırlığı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Yörüklerin göç hazırlığı
MERSİN'İN Erdemli ilçesinde Yörükler küçükbaş hayvanları ile Mayıs ayında yazı geçirmek için çıktıkları Torosların zirvesinden kışın yaklaşması ile birlikte sahile inmek için göç hazırlığına başladılar. Daha yüksek süt alımı yapıp tereyağı ve peynir yapmak, hayvanlarını yem yeşil otlarda otlatmak üzere 2 bin 500 rakımlı Torosların zirvesine çıkan Yörükler 5 ay sonra sazlı sözlü geri dönüş hazırlığına başladı. Yaylalara çıkarak geleneklerini yaşatmak için çalıştıklarını söyleyen Kösereli Yörüklerinden Kemal Çevik, "Eski özlenen Yörük göçleri artık yok. Eskiden Yörük olmak ayrıcalıktı şimdi o da yok. Küçükbaş hayvancılık adeta yok olmakla karşı karşıya. Küçükbaş hayvancılık can çekişse de biz ayakta tutmaya çalışıyoruz'' dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yörüklerin göç hazırlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN