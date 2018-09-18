Yörüklerin göç hazırlığı

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Erdemli ilçesinde Yörükler küçükbaş hayvanları ile Mayıs ayında yazı geçirmek için çıktıkları Torosların zirvesinden kışın yaklaşması ile birlikte sahile inmek için göç hazırlığına başladılar. Daha yüksek süt alımı yapıp tereyağı ve peynir yapmak, hayvanlarını yem yeşil otlarda otlatmak üzere 2 bin 500 rakımlı Torosların zirvesine çıkan Yörükler 5 ay sonra sazlı sözlü geri dönüş hazırlığına başladı. Yaylalara çıkarak geleneklerini yaşatmak için çalıştıklarını söyleyen Kösereli Yörüklerinden Kemal Çevik, "Eski özlenen Yörük göçleri artık yok. Eskiden Yörük olmak ayrıcalıktı şimdi o da yok. Küçükbaş hayvancılık adeta yok olmakla karşı karşıya. Küçükbaş hayvancılık can çekişse de biz ayakta tutmaya çalışıyoruz'' dedi.