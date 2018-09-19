Anlamlı festival için geri sayım

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Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali' Aşık Veysel anısına düzenlenecek. 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Metin Şentürk, Dünya Engelliler Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk,görme engelli sanatçı Eşref Armağan katıldı. Dünyanın ilk engelsiz sanat festivali olma özelliği taşıyan festivalin bu yıl, en ünlü halk ozanı Âşık Veysel Anısına 'Karanlıktan Aydınlığa' mottosu ile yapılacağını belirten Başkan Kocamaz, "Belediye olarak sıradan belediyecilik anlayışının dışında gerek ülkemizde gerekse dünyada farkındalık yaratacak projelerle halkımızın karşısına çıkıyoruz" dedi.