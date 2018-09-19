Arkadaş cinayetine haksız tahrik indirimi

Adana
'da alkol aldığı arkadaşı İrfan Salkım'ı(50) kendisine küfrettiği için bıçaklayarak öldüren Eşref Zevker(38) 2016 yılında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, kararı sanık lehine bozdu. Yeniden yargılanan Zevker, küfürden dolayı haksız tahrik indirimiyle 24 yol hapisle cezalandırıldı. ALKOL ALDILAR
Olay, 9 Mart 2015 günü Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi4284.Sokak 3 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan İrfan Salkım, gece arkadaşı Eşref Zevker ile birlikte alkol almaya başladı. 2014 ve öncesinde 2 kez birbirlerini bıçaklayan ve karakolluk olup, barışan arkadaşlar bu konuyu konuşmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Eşref Zevker, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. "KÜFÜR" CEZAYI İNDİRDİ
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Zevker, pişmanlığını dile getirerek şunları söyledi. " Beni daha önce 2 kez bıçaklamıştı ama bu yüzden aramızda husumet olmadı. Evine alkol almaya davet etti. Alkolün etkisiyle İrfan önceki yaralama olaylarından konuşarak, 'Daha önce seni öldüremedim, şimdi öldüreceğim' diyerek bana küfür edip, saldırdı. Elindeki bıçağı alıp,2 kez vurdum." dedi. Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıl olarak belirledi.