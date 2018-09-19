Büste saldıran sanığa adli kontrolle tahliye

ADANA'DA
Atatürk büstlerini kurşunlayan ve el yapımı patlayıcı attığı belirlenen Ali Balduz "PKK örgüt üyeliği, mala zarar verme, ruhsatsız silah, Atatürk'ü temsil eden heykel, ya da büstü" kırma suçlarından yargılandığı mahkemede pişman olduğunu ve zararı karşılayacağını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığı yurt dışı yasağı ve imza şartıyla tahliye etti ve zararı karşılaması için ikinci duruşmaya kadar süre verdi. Birlikte yaşadığı kadını yaraladıktan sonra 3 yıl 9 ay hapis cezası alan sanık, tahliye oldu. Cezaevinden çıkan sanık, 11 ve 13 Aralık 2017 tarihinde 3 ilköğretim okulunun bahçesindeki Atatürk büstüne silahla ve el yapımı patlayıcı ile saldırı yaptı. İhbar ve kamera kayıtlarına göre yakalanan Ali Balduz suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Savcı, PKK adına eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen sanık hakkında 4 ayrı suçtan dava açtı. Adana
12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık, pişman olduğunu ve zararı karşılayacağını söyledi. Okul müdürleri sanıktan şikayetçi oldu. Savcı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.