Dondurmanın başkentine Dondurma Müzesi geliyor

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yapımı devam eden Dondurma Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Müzelerin şehirlerin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Erkoç, "Dondurma Müzemizi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız" şeklinde konuştu. TANITIM İÇİN ÖNEMLİ
"Bir şehre giden insanlar ilk önce o şehrin müzelerini ziyaret ederek o şehirle alakalı tarihi, kültürel ve sanatsal anlamda bilgi sahibi olarak o şehirde geziyorlar" diye konuşan Erkoç, "Biz de Dondurma Müzemizi de insanlarımızın hizmetine sunarak şehrimizin tanıtımına önemli derecede katkı sunacağız" diye konuştu.