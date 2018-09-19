Hokeyde açık alan sezonu sona erdi

GAZİANTEP
'TE 12-14 Eylül tarihleri arasında yapılan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Alan 1. Lig ile 12-16 Eylül tarihleri arasında Osmaniye
'de yapılan 2017-2018 Sezonu Erkekler Açık Alan 1. Lig'in sona ermesiyle hokeyde açık alan sezonu sona ermiş oldu. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan çok heyecanlı bir sezon geçirdiklerini belirtti. ŞİMDİ SALON SEZONU VAR
Sona eren Açık Alan Sezonunda kulüplere de seslenen Karakan, "2017- 2018 Açık Alan Sezonunda liglerimize katılan tüm kulüplerimizi tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde Salon Sezonu var" dedi. Gaziantep'te oynanan maçlarda Kırıkkale ve Haydarpaşa Süper Lige yükselirken, Osmaniye'de oynanan Erkekler Açık Alan 1.Lig'de Nizip Belediyesi SK ile Nizip Halk Eğitim Merkezi SK Süper Lige yükseldi.