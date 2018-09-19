Polisten okul çevresi uygulaması

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle il geneli okul çevrelerinde uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü 2018-2019 yılı eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde bulunan umuma açık yerler, park ve bahçeler, inşaat ve metruk binalar, okul öğrenci servisleri, şüpheli şahıslar ve araçları denetledi. İl geneli polisin sorumlu olduğu alanlarda yapılan uygulamaya 94 polis ekibi ve 365 polis memuru katıldı. Okul çevrelerinde 985 şahıs sorgulanırken, 201 araç kontrol edildi. 3 araca değişik ihlallerden 324 lira cezai işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda, 143 okul ve çevresi ile 65 okul servisi, 181 umuma açık yerlerden park-bahçe kontrol edildi. Değişik suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.