Şahinbey’de çorba ikramları vatandaşın içini ısıtıyor

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediyesi, günün erken saatlerinde işlerine başlayan vatandaşların ve öğrencilerin içini ısıtmak için 14 ayrı noktada çorba dağıtımını sürdürüyor. Daha önce 8 noktada yapılan çorba dağıtım ikramını 14 noktaya çıkaran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çorba dağıtım noktalarını ziyarete ederek vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'de 14 ayrı noktasında çorba ikramında bulunulduğunu belirterek, "Sabah işine, okuluna erken giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza 14 ayrı noktada her gün 8 bin 500 kişiye çorba ve ekmek ikramında bulunuyoruz. Böylelikle vatandaşımız, öğrencilerimiz işlerine ve okullarına giderken tok gitmiş olsun yaklaşımı ile çorba dağıtımımız devam ediyor" dedi.